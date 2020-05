Keine Abverkäufe

at // Bundeskanzler Werner Faymann bekundet in Heute seine Aversion gegenüber Abverkäufen. Damit will er wiederholt vermitteln, dass es zu keiner Filetierung des ORF kommt auch wenn FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nicht glauben wird. Faymann betont, den ORF stärken zu wollen. "Zuerst muss es aber eine Strukturreform geben, dann wird die Finanzierung gestärkt", erklärt der Kanzler. Die dafür notwendige "parlamentarische Diskussion" soll "noch heuer abgeschlossen werden". Der Verklausulierung nicht genug. An die jetzige oder nächste Geschäftsführung adressiert, erklärt Faymann: "Wir werden sie bei ihren Bemühungen um mehr Wirtschaftlichkeit unterstützen." Heute, Seite 5