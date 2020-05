de // Bernhard Burgener arbeitet an der Entwicklung eines Unternehmens, dass "in den Bereichen Film, sport und Rechtehandel führend und erfolgreich ist". Aus diesem Grund baut der Vorstandschef und Großaktionär von EM Sport Media, Verwaltungsratvorsitzender Highlight Communications und Constantin Film Constantin Media. Zu den Großaktionären dieser Gruppe gehört auch Leo Kirch und Erwin Conradi. Burgener kennt Kirch seit 1984 legt Wert auf die Feststellung, dass er kein "Strohmann Kirchs" ist und eigenes Geld in das Unternehmen investiert hat. Süddeutsche Zeitung, Seite 15