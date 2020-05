Kein öffentliches Geld für ORF

at // Die Politiker sind sich einig: es wird kein öffentliches Geld für den ORF geben. Diesmal bekräftig Vorarlbergs Landeshauptmann Herbert Sausgruber die bundesweit akkordierte Haltung. Das Mitreden und Mitentscheiden läßt man sich ungeachtet dessen nicht nehmen. So will Sausgruber die Zahlen des ORF genauestens unter die Lupe nehmen. Und in der heutigen Ausgabe der Vorarlberger Nachrichten empfiehlt der Landeshauptmann, dass man sich in "Innerösterreich und vor allem bei der ORF-Mutter am Küniglberg an den bereits erfolgten Maßnahmen des Landesstudios Vorarlberg orientieren solle". Vorarlberger Nachrichten, Seite A6