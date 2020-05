Kein Kürzertreten bemerkbar

de // Das Internet wird weiterhin das am stärksten wachsende Werbesegment bleiben. Die Wachstumsraten werden jedoch nicht mehr so hoch wie in den letzten Jahren sein. Allerdings werden nicht alle Anbieter profitieren. Eine Diskrepanz scheint sich bei den Werbeträgern anzubahnen. Entsprechend des prognostizierten, divergierenden Marketingverhalten werbungtreibender Unternehmen wird ein Teil der Werbeträger empfindliche Verluste und andere dagegen entsprechende Zuwächse verzeichnen.