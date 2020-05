Kehraus bei Five

uk // Der zur RTL Group gehörende britische Sender Five wird einer rigiden Restrukturierung unterzogen. Dazu gehört der Abbau von bis zu 25 Prozent der Belegschaft. Das sind bei einem Personalstand von 354 Mitarbeiter 87 Kündigungen. Von den Stellenstreichungen ist auch das Management nicht ausgenommen. Schlüssel-Abteilungen werden zusammengelegt. Dawn Airey, Chairman und CEO Five: "We are clearly in the midst of one of the most difficult financial environments in history."