de, at, chDer von allegro film für den ORF und arte produzierte Film Kebab mit Alles ist zum Europäischen Civis Fernsehpreis 2012 nominiert. Der Film wird zuvor mit dem Fernsehpreis der Erwachsenenbildung in der Kategorie Fernsehfilm ausgezeichnet. Die Entscheidung ob die ORF-Arte-Koproduktion ausgezeichnet wird, wird am 9. Mai 2012 bekannt gegeben.