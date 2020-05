Kaufkraftstarke Konsumenten ab 50

50plus werden mehr

Unter den 50- bis 59-Jährigen liegt das Kaufkraft-Niveau sogar 33 Prozent über dem Durchschnitt. Allerdings gehören dieser 50plus-Konsumentengruppe auch Menschen an, deren Kaufkraft um im Schnitt acht Prozent unter dem Durchschnitt liegen und deren Kaufkraft-Zuwachs regelmäßig von der Inflation aufgefressen wird.



Die Zielgruppe 50plus zeichnet sich dadurch aus, dass sie sukzessive wächst, während junge, nachwachsende Zielgruppe kontinuierlich kleiner werden. Während die Wirtschaft immer viel Geld in diese sich reduzierende Zielgruppen investiert, bleiben die 50plus eine zu entdeckende Zielgruppe und hat genügend Potenzial. Allerdings reicht auch die Marketing-Phantasie nicht über den "Senioren-Teller" und das verklemmte Umgehen mit dem Thema Alter nicht hinaus.



Derzeit halten 36 Prozent der österreichischen Bevölkerung 44 Prozent der Kaufkraft. In 20 Jahren kann der 50plus-Anteil in Österreich 44 Prozent und die Kaufkraft über 50 Prozent betragen.



atmedia.at