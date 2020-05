Kaufentscheidende Zeitungswerbung

us // US-Konsumenten verlassen sich vor ihren Kaufentscheidungen auf Werbung in Zeitungen. Wie die Newspaper Association of America erheben ließ, stellt für 59 Prozent der amerikanischen Erwachsenen Zeitungswerbung die Basis zur Einkaufsplanung und Kaufentscheidung dar. 82 Prozent der 3.000 für "American Consumer Insights" Befragten nennen Print-Insertionen als Anlaß zu "handeln".