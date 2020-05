Kaufabsichten erspielen

Flow nützt Marken

Diesem Effekt ging das MMORPG-Unternehmen First Planet Company, Forscher der Florida State University und Studenten der Stockholmer Hochschule für Wirtschaft nach und bestätigten ihn im Rahmen einer Studie. Basis für die Wirkung ist die "Immersion" und der "Flow". Beide stellen bei Gamern einen mentalen Zustand in virtuellen Welten her, der sich in einer anderen Offenheit manifestiert als die klassische Werberezeption. InGame-Advertising in realitatsnahen Spielen schafft eine positive Markeneinstellung und darauffolgende Kaufintentionen belegt die Studie. Eine Messung ergab, dass infolge der Bewerbung 63 Prozent der Studienteilnehmer das beworbene Produkt "kaufen würde".