Katzen mit Identitätsproblemen

euDie sogenannten "Hundstage" stehen erst bevor. Allerdings hindert das britische Katzen nicht daran, in Betracht zu ziehen, gelegentlich ein Hunde-Leben zu führen. Und sich der existenziellen Überlegung Be more dog hinzugeben. Weniger prosaisch geht es hier um ein Kreativkonzept von VCCP für die britische Mobilfunk-Marke O2. Der folgende Spot in dem Katzen ihr als träge empfundenes Dasein gegen ein abenteuerliches, voller Spiel- und Entdeckungslust steckendes Hund-Sein tauschen, viralisiert seit einer Woche mächtig: