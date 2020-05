Katy Perry bespielt Sims-Bühnen

In weiterer Folge wird die Sängern, die ein Fan des Games ist, Accessoires, Kleidung, Frisuren, Möbel und Requisition für Die Sims entwerfen.



Steve Schnur, Worldwide Executive Music von Electronic Arts, erklärt diese Kooperation als "die weitreichendste und aufregendste Zusammenarbeit in der Geschichte von Die Sims mit einem Star". Diese "simlische" Zusammenarbeit nahm ihren Lauf nachdem Perrys Song "Hot and Cold" in "Die Sims 2" veröffentlicht wurde.

Perry bekennt: "Jetzt bin ich selbst ein Sim!" Sie quittiert die Bekanntgabe der Kooperation mit: "Es ist cool, in Die Sims 3 Showtime eine Bühnen-Show zu sehen, die genauso gestaltet ist wie die meiner California Dreams-Tour. Sogar meine Zuckerwatte-Videoleinwand ist dabei! Ich betrachte mich gerne als Zeichentrick-Figur."