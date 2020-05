Karriere-Katapult für Frauen

Die Redaktion erarbeitet laufend zielgruppen-spezifische Themen, wie etwa "Frauen in der Teilzeitfalle" oder ""Wo bleibt die weibliche Geschäftsführung?". Weiters werden die "Top-Unternehmen der Woche" ausgewiesen. Diese Rubrik, erklärt Kowatsch, soll Unternehmen die Möglichkeit bieten sich der Zielgruppe Frau zu präsentieren.



"Top-Informationen, um Frauen in allen Lebenslagen zu unterstützen", ist, so Uschi Felllner, Herausgeberin des Magazins Madonna, die Intention hinter diesem Service- und Inhaltsausbau auf dem Portal madonna24.at.



atmedia.at