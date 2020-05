Karriere.at forciert lokale Verbreitung

Der wechselseitige Nutzen liegt auf der Hand. Kommunen wie Kremsmünster, wie das Bild zeigt, können ein Service-Feature in ihre digitalen Informationsplattformen integrieren und erhöhen deren Nutzwertigkeit sowie die Frequenz.



Karriere.at setzt damit Akzente in der Österreich-Durchdringung, in der Markenbekanntheit und erhöht mit dem regionalen Job-Angeboten die eigene Reichweite und Nutzung. Mit der jetzigen Verbreitung über 282 Kommunen-Websites steigert Karriere.at die eigene "technische" Reichweite um, wie das Unternehmen beziffer, "700.000 Bürger".



Lokalen und regionalen Wirtschaftsbetrieben steht damit eine weitere Arbeits- und Fachkräfte-Suche zur Verfügung.



Der Wettbewerb im regionalen Rubrikenmarkt-Geschäft intensiviert sich.