Karolina, David und Lukas werden Super-Fi

Suder ist mit Projektmanagement-Agenden betraut und für Auftraggeber wie Wien Tourismus, Hutchison 3G Austria, Red Bulletin und Die Grünen tätig. Sie kommt vom Koproduktionshaus brut und war für dessen Marketing verantwortlich und ins Management eingebunden.



Kreytenberg wird als Allround-Projektmanager und Account-Manager für Super-Fi tätig. Er wird unter anderm die Albertina betreuen. Kreytenberg kommt vom Fleisch Magazin und hat unter anderem snipcard mitgegründet.



Hofmann ist ebenfalls als Projektmanager und als Programmierer in das Unternehmen eingebunden. Er war nach seinem Studium ein halbes Jahr für die Österreich Werbung in New York tätig.



atmedia.at