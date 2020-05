Karnthalers match

Karnthaler wird das Agenturteam in der Projektkoordination crossmedialer Kundenprojekte unterstützen und sich in Social-Media-Aktivitäten beweisen. Karnthaler wird diese Dialogkommunikation für match group-Auftraggeber planen, koordinieren und umsetzen.



Vor seinem Wechsel war Karnthaler für Austria 9 in den Bereichen Programm und Presse tätig. Nach seinem Studium begann er seine Kommunikationsbranchen-Laufbahn bei IP Österreich und Draftfcb.



