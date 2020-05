Kaputtsparen hat keinen Sinn

at // "Eine Strukturänderung ist dringend notwendig", erklärt der ÖVP-Nationalratsabgeordnete, Generalsekretär der Österreichsichen Raiffeisenverbandes und Geschäftsführer der Raiffeisen-Medienbeteiligungsgesellschaft Medikur Ferry Maier in der Financial Times Deutschland. "Ein Kaputtsparen, wie es derzeit von der ORF-Führung geplant wird", erachtet Maier als wenig zielführend. Er es ein Verfechter der Aufspaltung der Programme und der Privatisierung von ORF 1.