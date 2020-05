Kapitalzufuhr für Sky

deDie News Corporation schießt über die Tochter News Adelaide Sky Deutschland 340 Millionen Euro zu. Die Kapitalzufuhr erfolgt über Ausgabe neuer Aktien im Wert von 269,6 Millionen Euro in Kombinationen mit Obligationen im Wert von 53,9 Millionen Euro, die in Aktien umgewandelt werden können. Diese Finanztransaktion ist so strukturiert, dass die Beteiligung der News Corporation am Pay-TV-Sender von derzeit 45,42 nicht über 49,9 Prozent steigt.