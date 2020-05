Kapitalzufuhr für Delivery Hero und Lieferheld

Investoren, Inkubatoren, Business Angels

Als Ko-Investoren in dieser Runde sind Team Europe und Point Nine Capital an Board. Damit beläuft sich die derzeitige Gesamtfinanzierung der beiden Plattformen auf 15 Millionen Euro.



Damit können Markus Fuhrmann, Niklas Oestberg, Fabian Siegel, Lukasz Gadowski und Kolja Hebenstreit die geplante kapitalintensive Expansion von Delivery Hero in die Tat umsetzen. Fuhrmann und Oestberg als operativ Verantwortliche für Delivery Hero, Fabian Siegel für Lieferheld. Hebenstreit und Gadowski sorgen als Business Angels und Inkubatoren für wegbereitende Aufbau-Arbeit.



Team Europe und Kite Ventures realisierten in der Vergangenheit bereits Deals, beispielsweise Sponsorpay und Digitale Seiten, miteinander. Edward Shenderovic, Mitbegründer und Partner von Kite Ventures brachte für das ambitionierte Delivery Hero/Lieferheld-Investment Ru-Net in die Finanzierungsrunde mit.



