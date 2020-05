eu // Der skandinavische Medienkonzern Schibstedt plant eine Beteiligung beziehungsweise einen Verkauf der Sparte Classified Media. In dem Bereich werden die international publizierten Gratiszeitungen und Gratiszeitungsbeteiligungen geführt. Mit der Veräußerung oder einer Beteiligung will Schibsted die Kapitalbasis des Konzerns verbreitern. Das notwendige Kapital über die Aktionäre aufzubringen, hat nachrangige Priorität. Financial Times Deutschland, Seite 7