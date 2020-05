Kanzler-Duell gegen Kuppel-Format

atDie TV-Konfrontation zwischen Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger wirkte sich in der Puls 4-Primtime am 26. August 2013 in einer Maximal-Quote von 351.300 Zuseher aus. Im Durchschnitt waren, wie die bewährte AGTT-Messung ausweist, in der zweiten Phase der Politik-Debatte 326.000 und in der ersten Phase 245.000 Zuschauer mit dabei.