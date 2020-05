Kanzleipläne

at // Hat er oder hat er nicht? Hat Bundeskanzler Werner Faymann mit ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz vergangenen Donnerstag über dessen Demissionierung gesprochen? Der Kurier glaubt schon. "Wenn Wrabetz am 2. April im Stiftungsrat keine Mehrheit für sein Zukunftskonzept erhält, solle er demnach freiwillige seinen Rücktritt erklären und ohne Abfertigung in einen neuen Job wechseln", heißt es da. Sowohl Wrabetz als auch Faymann dementieren dies. Und Die Presse weiß, dass "der Bundeskanzler selbst nun in Medien- und Politikkreisen für Karl Amon", dem ORF-TV-Chefredakteur, wirbt. Amon dementiert wiederum, dass er Wrabetz Job haben möchte.