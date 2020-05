Kampf um die DMVÖ Awards beginnt

Die Latte liegt im kommenden Wettbewerb, zumindest offiziell, nicht mehr so hoch wie im Vorjahr. Da hatte Andreas Spielvogel als damaliger DMVÖ Award-Jurypräsident und mittlerweile zurückgetretener DMVÖ-Vorstand Cannes-Löwen-Niveau eingefordert.



Wie gewohnt werden viele Awards vergeben. Zu entscheiden sind Einreichungen in 22 Kategorien. Deren Grobgliederung ist: es werden jeweils neun Wettbewerbe in Medien- und Branchen-Kategorien ausgetragen, Entscheidungen zu Business-to-Consumer- und Business-to-Business-Konvergenz-Kampagnen gefällt und zwei Sonderkategorie-Preise vergeben.



Das Grundmotiv hinter den zu fällenden Entscheidungen, das gleichzeitig das offizielle Motto des 2011-Awards ist, ist die "wirtschaftliche Nachhaltigkeit".



Jürgen Polterauer, DMVÖ-Vizepräsident und oberster Dialogschmied, steckt den Rahmen des bevorstehenden Wettbewerbs ab: "In wirtschaftlich schwierigen Zeiten geht der Trend hin zu mehr Effizienz im Dialog-Marketing, was aber nicht heißt, dass mit weniger Budget nicht ebenso innovative und wirtschaftlich erfolgreiche Kampagnen möglich sind."



DMVÖ Award 2011 Facts

Einreicher: Dialog-Marketing-Agenturen und -Auftraggeber aus Österreich, Deutschland und der Schweiz;



Einreichschluss: 3. Februar 2012

Einreichstellen: dmvoe.at/award und Facebook.com/DMVOE.award;



Fachjury-Entscheid-Procedere:

Shortlist: 28. Februar 2012

DMVÖ Awards-Entscheidung: 28. März 2012;



Publikums-Voting via obgier Facebook-Award-Page: 5. bis 30. März 2012;



Feier-Abend und DMVÖ Gala: 10. Mai 2012.