Kampf für die Medienvielfalt

at // Staatssekretär Josef Ostermayer eröffnete heute stellvertretend für Bundespräsident Heinz Fischer die IFRA-Expo 2009 in Wien. Im Zuge seiner Keynote erklärte er, dass "die Presseförderung trotz schwieriger Budgetlage in voller Höhe erhalten werden konnte" und "zusätzlich eine Medienförderung in der Höhe von fünf Millionen Euro zum Schutz der Medien und deren Arbeitsplätze geschaffen worden sei". Damit kämpfe, so Ostermayer, die Regierung "für die Aufrechterhaltung der Medienvielfalt und nicht für eine Marktbereinigung" in Österreich.