Kai Diekmann zieht sich aus "Bild"-Chefredaktion zurück

Wechsel an der Spitze der größten deutschen Zeitung: Kai Diekmann (51) gibt nach 15 Jahren die Bild-Chefredaktion an eine seiner bisherigen Stellvertreterinnen ab. Die 38-jährige Tanit Koch werde vom 1. Jänner an Diekmann nachfolgen, teilte die Axel Springer am Donnerstag in Berlin mit. Diekmann werde in seiner Rolle als Herausgeber der Bild-Gruppe die Führung der Chefredakteure übernehmen.

Die aus Bonn stammende Koch ist derzeit stellvertretende Chefredakteurin und Unterhaltungschefin von Bild. Koch war schon in unterschiedlichen Funktionen für das Haus tätig, etwa als Redaktionsleiterin von Bild Hamburg und Textchefin von Bild. Zuvor war sie ab 2009 in der Chefredaktion der Welt-Gruppe.