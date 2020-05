Kahlschlag unter Printmedien

uk // Eine alarmierende Prognose veröffentlichte die Unternehmensberatung Deloitte. In der Studie "Stop the presses: print in peril" wird festgehalten, dass die Printmedien in entwickelten Märkten im kommenden Jahr dezimiert werden. Zehn Prozent der Zeitungen und Magazine könnten im kommenden Jahr gezwungen sein ihre Frequenz um mehr als die Hälfte zu verringern, ins Internet zu wechseln oder komplett aufzugeben. Die Ursachen sind hinlänglich bekannt: einbrechende Werbeerlöse, wachsende Kosten und die Rezession. Deloitte hat die Bewertung des Printmedien-Marktes von "schwierig" auf "nahezu unmöglich" wegen des erwarteten Werbemarkt-Einbruchs von bis zu 20 Prozent herabgesetzt. Und das Online-Geschäft kann die Print-Verlust nicht kompensieren.