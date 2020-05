Kaffeeteeverband.at frisch serviert

Der Verband unterzog die bislang eingesetzte Online-Informationsplattform einer "völligen Neugestaltung" und trug dabei der "immer stärkeren mobilen Nutzung Rechnung".



Kaffeeteeverband.at wurde inhaltlich und optisch weiterentwickelt. In der inhaltlichen Neugestaltung galt es alle an Kaffee und Tee interessierten Zielgruppen zu berücksichtigen und diesen eine Anlaufstationen zu bieten. Dazu gehört der Verband selbst, seine Außendarstellung und die Vermittlung von Image-Faktoren.



Auf der Inhaltsebene galt es einerseits neutral über Kaffee und Tee zu informieren und andererseits Platz für die Verbands- und Mitgliederkommunikation zu schaffen. Das erforderte wiederum eine Zugangs- und Nutzungshierarchie für unterschiedliche Dialoggruppen und die Etablierung zweier News-Kanäle.



In der Gestaltung ging es um die Strukturiertheit, kurze Navigationswege in die Inhalte, Vermittlung von Verbandstradition, Kaffee- und Teekultur sowie die obligatorische Suchmaschinen-Optimierung.