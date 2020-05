Käschflo mal wieder da

Abenteuer Wirtschaft

Und dieses Wir hat sich zur Jubiläumsnummer-Produktion wieder zusammen gefunden. Otto Bohinc, Stefan Janny, Stefan Schatz, Melissa Müller, Karin Spitra, André Igler, Herbert Winkler, Erich Reismann, Peter Aigner, Clemens Ruthner, Michaela Ernst und Papp sind vom Zigarettenholen zurück.



Sie bereiten Cash Flow - Das Abenteuer Wirtschaft vor. So als ob die Jahre seit dem letzten Heft so schnell vergessen sind wie der Flügelschlag eines Schmetterlings. Auf jeden Fall arbeiten die alten Wirtschaftsabenteurer an einem Magazin, das in einer Auflage von 40.000 Stück und in einem Format von 225 mal 280 Millimeter wiederkehrt.



Jenen, die den Herrschaften bei der Magazin-Wiedergeburt über die Schulter schauen wollen, steht das Guckloch Facebook.com/Cash-Flow.cc zur Verfügung. Dort sind über tausend Menschen, denen beispielsweise der Rückblick in die Cash Flow-Geschichte auf das "Abenteuer Arsch" gefällt. Und Anzeigenkunden, die am Renommee der Medienmarke Gefallen finden, können Einzelseiten um 8.450,- und Doppelseiten um 16.500,- Euro verhandeln.



