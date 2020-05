Kärntner Woche stärkt ihre Regional-Verbundenheit

Die Sujets weisen klarerweise eine einheitliche und deutlich erkennbare Linie mit der Zuorden- und Erkennbarkeit des Absenders auf, der seine Landsleute anspricht. Doch sind die Sujets dann um Bilder aus den neun Bezirken und unmittelbaren Regionen in denen sie affichiert sind, mutiert.



In dieser Bildzeile der Sujets "zeigen wird die kulturelle, landschaftliche und kulinarische Vielfalt Kärntens", erläutert Robert Mack, der Geschäftsführer der Woche, den Inhalt und den Sinn dieser Kommunikationsebene, die auch für Identifikation der Betrachter sowie die beabsichtige Vermittlung von Nähe durch die Zeitung sorgen will.