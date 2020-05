Kärntner Tageszeitung besteigt Barrikaden

atDer Politik-Verdrossenheit im Land gibt die Kärntner Tageszeitung (KTZ) eine Stimme und streicht von 27. März bis 1. April 2012 die klassische Politik-Berichterstattung. Die Zeitung stellt sich, wie sie erklärt, "an die Spitze der Frustrierten und Ohnmächtigen" und "verordnet den Politiker eine Woche Sendepause". Dafür ist in dieser Zeit die Vox Populi am Wort.