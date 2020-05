Kärntner Regionalmedien erweitern mit Mein Sonntag

atDie Kärntner Regionalmedien ergänzen ihr bestehendes Portfolio um das Gratis-Magazin Mein Sonntag - Essen, Trinken, Reisen. Die Zeitschrift erscheint am 9. Juni 2013 erstmals und wird ab diesem Tag einmal pro Monat erscheinen. Mein Sonntag wird dann an die Haushalte in den Bezirksstädten distribuiert.