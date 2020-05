Kärnten-Sommer beginnt jetzt

Das ist die zweite Ausgabe der Image-Zeitschrift nach dem Erstling "Wintermagazin". Mit dem von der Werbeagentur Mautendorfer und dem txt.buero produzierten Titel soll "überregionale Marktpräsenz für Kärnten" sichergestellt werden. Inhaltlich dreht sich das " Sommermagazin" um "Kärntner Weinbauern, köstliche Seitensprünge innerhalb der Alpen-Adria-Region, jazzige Echos, grenzenlose Freiheit für PS-Freaks, launige Patrioten, energetische Tankstellen, Selfness auf kärntnerisch, Naturflüsterer am Weissensee", etc.



84 Seiten stehen dafür zur Verfügung. Das Kärntner Lifestyle-Magazin wird mit einer Druckauflage von 85.000 Stück produziert. 60.000 Stück in deutscher Sprache. 25.000 Stück werden für englischsprachige Interessenten, den italienischen Markt und die Niederlande gedruckt.



atmedia.at