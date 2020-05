k25 engagiert Herrn Moehrke

Moehrke gilt als erfahrener Grafik-Allrounder. So beschreibt ihn Wolfgang Hemmerich, Geschäftsführer der Agentur. Mit 20 Jahren Berufserfahrung die Moehrke zu k25 mitbringt, will Hemmerich die laufenden und die künftigen Projekte auf hohem Niveau realisieren.



Moehrkes Aufgaben in der Agentur sind so definiert: Konzeption, Branding, Webdesign sowie Ideenfindung für Off- und Online-Kampagnen.



Er wechselte von Brainspiration zu k25 und war dort als Art-Director für Auftraggeber wie Imperial Tobacco und Novartis Pharma tätig. Davor arbeitet Moehrke für Unternehmen wie Studio Lebisch, message Marketing und Communications, pixelpark austria und ORF Enterprise.



atmedia.at