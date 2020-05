JWT Wien und Adele Bloch-Bauer

atJWT Wiens Kreativ-Arbeit für Münze Österreich in diesem Jahr beginnt mit der Botschaft an den Markt, dass es nun "einen Klimt gibt, den man sich leisten kann". Der Auftraggeber will damit die Sammel-Leidenschaft stimulieren und rückt als Objekt dieser Hingabe die Münz-Sonderprägung "Adele Bloch-Bauer I", erster Teil einer fünfteiligen Serie, die anläßlich des Klimt-Jubiläums in diesem Jahr, in den Mittelpunkt.