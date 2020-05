JWT Wien schwitzt

atDie Agentur tut das für und mit dem Neukunden Fitness goes Office. Denn JWT Wien sicherte sich die Kreativkommunikationsbetreuung des Unternehmens und braucht dafür sauerstoffreiches Blut, das Ideenreichtum und -viefalt fördert. Fitness goes Office trainierte das Agentur-Team und JWT Wien stattete diesen bewegungs- und beweglichkeitsorientierten Kunden mit dem Claim We like to move it - angelehnt an Will.I.Ams Hit I like to move it - und einer Corporate Identity aus.