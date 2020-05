atJWT Wien wird für die Betreuung des Finanzdienstleistungsunternehmens Allianz in Österreich verantwortlich sein. Die Agentur bereitet derzeit eine Kampagne, die im Oktober anlaufen wird, vor. Der Auftraggeber wird in Wien von Gabriele Plötzeneder und Nefize Can betreut. Das globale Kreativgeschäft liegt seit Jahresbeginn bei Grey. atmedia.at