JWT verteidigt Münze Österreich

Neue Ideen kombiniert mit alten Werten sichern den Fortbestand der langen Beziehung zwischen Münze Österreich und JWT Wien. "In langen Beziehung kann man sich selbst immer wieder neu erfinden und so mit frischen Ideen auf einer bewährten Vertrauensbasis aufbauen", kommentiert JWT Wien/Prag-CEO Jörg Spreitzer diese Fortsetzung.