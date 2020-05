Justin Biebers falsche Follower

intFalsche Freunde, falsche Fans, falsche Follower. Sie sind normaler Bestandteil der Social Media-Welt. Und häufig dort vertreten, wo Profile attraktive Reichweiten aufweisen. Nicht der gesamte Schwarm an Verehrern von Prominenten, Künstlern oder auch Politikern hat wirklich Hände und Füsse sondern besteht aus virtuellen Erscheinungen und sind Avatare, die Stellvertreter für wirtschaftliche Interessen sind. Beispielsweise sind etwa 20 Millionen Twitter-Accounts Schein-Existenzen, deren 1.000 in den USA Verkäufern augenblicklich 18 US-Dollar einbringen. Die folgende Grafik, deren Basis das FakeFollower-Tool von Socialbakers ist, zeigt, dass Justin Bieber 45 Prozent und US-Präsident Barack Obama 35 Prozent falsche Follower in seiner Gefolgschaft hat: