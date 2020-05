Just steirischer Hochglanz-Lebensstil

atAus Graz kommt das Lebensstil- und Interior-Magazin Just, dessen erste Ausgabe den Titel-Beisatz - aufgrund der grafischen Gliederung - Living führt. Woraus man schließen könnte, dass künftig unter Just lebensgenuss-spezifische Special-Interest-Magazine wie etwa Just Travelling, Just Driving, Just Eating oder Just Drinking entstehen könnten. Wer weiß, was Di-Edu Digital Education, das den Titel herausgebende Unternehmen plant?