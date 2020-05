Juni-Durchhänger

de // In der ersten Jahreshälfte 2009 wuchsen die Bruttowerbeeinnahmen der Mediagattung Online in Deutschland um 9,5 Prozent. Im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2008 zeigt sich ein Spending-Zuwachs von 63 auf 734 Millionen Euro. Allerdings ist, in der von Nielsen Media geführten Statistik, für Juni eine Einnahmen-Rückgang von sechs Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2008 ausgewiesen.