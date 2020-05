Jungmann macht HiT FM-Programm

Profilschärfer

Jungmann ist Radioprofi mit zwanzigjähriger Erfahrung. Er kehrt nach neun Jahren wieder in Österreichs Privatradio-Branche zurück. 13 Jahre war er für tschechische Radiostationen, zuletzt für den Tschechischen Rundfunk in Prag, tätig. Ende der 1990er-Jahre war Jungmann Programmchef von Radio Waldviertel (W4). Für HiT FM will er das Senderprofil schärfen und eine klare Positionierung als Sender für Niederösterreicher und Burgenländer herauszuarbeiten. Das soll sich letztendlich in einer höheren Reichweite niederschlagen. Ob der Wechsel mit den morgen erscheinenden Radiotest-Daten zu tun hat, wird sich an den dann vorliegenden Zahlen zeigen.



atmedia.at