Jungjournalisten mucken auf

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) zeigt Verständnis für die Anliegen der "paroli"-Redaktion: "Qualitativ hochwertiger Content, der Tag für Tag von unseren Journalistinnen und Journalisten geschaffen wird, braucht entsprechende Rahmenbedingungen, um entstehen zu können. Diese Rahmenbedingungen wollen wir weiter verbessern. Wir nehmen die berechtigten Anliegen der jungen Journalistinnen und Journalisten ernst, haben ein offenes Ohr für ihre Kritik und stehen für einen Dialog gerne zur Verfügung", betont VÖZ-Präsident Hans Gasser.

Auch Hermann Petz, Vorsitzender des VÖZ-Boards Kollektive Vereinbarungen, kann die Unzufriedenheit unter manchen jungen Redakteuren nachvollziehen: "Wir brauchen wirtschaftlich vertretbare Rahmenbedingungen, die es Verlegern erleichtern, unter Wahrung ihrer Wettbewerbsfähigkeit vermehrt junge Journalisten anzustellen. In den bereits seit drei Jahren andauernden Kollektivvertragsverhandlungen für Journalisten der Tages- und Wochenzeitungen bemühen wir uns um ein faires Ergebnis im Sinne aller Beteiligten."

Der neue Journalisten-Kollektivvertrag, der laut Verlegern auch die Einstiegs- und Arbeitsbedingungen für junge Journalisten und vor allem für Onlineredakteure "erheblich" verbessern soll, ist laut Verhandlern in greifbarer Nähe. Nach Angaben der Gewerkschaft scheiden sich die Geister aber noch an der Frage der Arbeitszeit. Gewerkschaftsvertreter Franz C. Bauer befürchtet, die Arbeitgeber könnten durch die Hintertür eine Sechs-Tage-Woche einführen wollen, was Hermann Petz vehement verneinte. Allerdings dürfe ein neuer KV eine freiwillige Arbeit an sechs Tagen auch nicht per se unmöglich machen, so Petz.