at // Burger King bereitet für Österreich eine Werbekampagne vor. Eine ähnlich offensive Kreativität wie sie von Crispin Porter + Bogusky in den USA vorexerziert wird, darf man sich nicht erwarten. Mit einer "braven" und "künstlerischen" Kreationslinie, die auf Fotografie setzt, will sich Burger King hierzulande inszenieren. Manfred Baumann lichtet Models ab, die Whopper halten und zeigen. Damit will Burger King die Marke emotionalisieren.