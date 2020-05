deJung von Matt ist für die Werbung des Pay-TV-Senders 13th Street verantwortlich. Jüngster Streich in der Kommunikation für den Thriller- und Crime-Sender war das Bemalen von Bowlingkugeln mit Gesichtern, die Geköpfte darstellen. Der Sender teilte den durchaus überraschten Bowling-Spielern mit: Scream your head off.