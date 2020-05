Jung verstärkt i5invest

Jung bringt in diese Funktion gleichmaßen wissenschaftliche wie unternehmenspraktische Kompetenz mit. Er unterrichtet an der Wirtschaftsuniversität Wien und setzt seine akademische Berufslaufbahn an der New Design University in St. Pölten als Professor für Entrepreneurship fort. Seit November 2011 und bis Mai 2013 war Jung Senior Associate von Gamma Capital Partners. Darüber hinaus ist er Board Member der Sensix AG und von opvizor.



atmedia.at