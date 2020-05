Jung avanciert bei Nordsee

Er bleibt Geschäftsführer von Nordsee Österreich. Hier wird er von Alexander Pietsch unterstützt, der als Country Manager künftig für das operative Geschäft in dem Markt verantwortlich ist.



Jungs Marketing- und Verkaufslaufbahn begann beim Lebensmittel-Einzelhändler Hofer, wo er es in kurzer Zeit zum Bereichs- und Verkaufsleiter mit Verantwortung für 50 Niederlassungen schaffte. 2009 wechselte er zu Nordsee und stieg als Country Manager in die Unternehmensführung ein.