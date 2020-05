Jumio richtet Developer Fund ein

intJumio stimuliert den Vertrieb von Netswipe, einem Tool das Webcams in Kreditkarten- und ID-Karten-Lesegeräte verwandelt, mit der Einrichtung eines Developer Funds. Dieser ist mit fünf Millionen US-Dollar dotiert. Wobei es hier nicht um Cash sondern um einen Wert geht, der an die Verwendung des soeben gelaunchten Mobile Software Development Kit gebunden ist. Start-ups sollen mit diesem Kit Netswipe in ihre Apps integrieren und müssen für die einstweilen darüber laufenden Transaktionen nicht zu bezahlen.