Jumio.com mit Österreich-Bein

Die gute alte Heimat

Mattes Jumio Inc. ist zwar im kalifornischen Moutain View anässig. Das Entwicklungszentrum, die Jumio GmbH, ist in Linz angesiedelt und eine 100-Prozent-Tochter von Jumio Inc. In der oberösterreichischen Kapitale sollen für die Payment-Lösung, an der derzeit im Stealth Mode gearbeitet wird, mittelfristig bis zu 100 Entwickler beschäftigt werden. Mattes entschied sich für Linz wegen der Nähe zur Technischen Universität und zum Software Park Hagenberg.



atmedia.at