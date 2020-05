Juke vom Weihnachtshasen

Den Ohrenschmaus liefert 24 - 7 Entertainment, ein Unternehmen das in die Media-Saturn Holding gehört. Saturn und Media Markt sind deshalb auch Launch-Partner von Juke. Der Musikstreaming-Dienst wird auch in die Kommunikationskanäle der beiden Retailer eingebaut.



Juke ist werbefrei und kann mittels Ein-Monat-, Drei- und Sechs-Monate-Abo bezogen werden. Bezahlt wird via Kreditkarte. Weitere Zahlungsmöglichkeiten werden folgen.



Der Juke-Katalog ist ein Cloud-Service. Abonnenten können sich ihre eigenen Musikprogramme und -shows offline, online und mobil gönnen. Eine etwaige Endegeräte-Synchronisation erfolgt automatisch. Nach einer zweiwöchigen Testphase sollte man auf den Geschmack gekommen sein und sich zu einem Abonnement entschließen.



Juke wurde am 1. September 2011 in Deutschland gelauncht. Dieser Musik-Markt ist hochkompetitiv. Das Musikstreaming-Angebot steht im Wettbewerb zu, beispielsweise, Apple und wird wiederum vom ebenfalls soeben gelaunchten jedoch mit einer Bibliothek von zehn Millionen Songs und zum Kampfpreis von 0,99 Euro startenden rara.com angegriffen.