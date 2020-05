Juke streamt, Katha kommuniziert

Der cloud-basierende Streaming-Dienst Juke wurde im Herbst 2011 im deutschen Markt eingeführt und ist als Mitbewerber von Apple's iTunes positioniert und kommt von 24 7 Entertainment.



Juke ging am 13. Dezember 2011 in Österreich live. Die per Flatrate zugängliche Musikbibliothek wird mit "mehr als 15 Millionen Tracks von über 80.000 Labels" beziffert.



