Jugend ohne Politik

Weniger neugierig als auf Obama sind die Befragten auf den Leistungsdruck. 83,8 Prozent beurteilen den gegenwärtigen Leistunsdruck als "sehr beziehungsweise eher hoch" und "tendenziell größer als in der Zeit ihrer Eltern". Daher schätzen 26,9 Prozent ihre künftige finanzielle Situation als rosig ein während die Mehrheit ihr mit Sorgen entgegenblicken und für 48,2 Prozent der Jobverlust existenzielle Angst auslöst.



Gesundheit, Geld und Familie sind für die Befragten die drei Säulen ihres individuellen Wohlbefindens. Die Säule Geld bezieht ihre Stabilität und Festigkeit aus der Bedeutung der Bausteine finanzielle Unabhängigkeit, Arbeitsplatz und Karriere. Der Verlust des Arbeitsplatzes wird in der Altersgruppe unmittelbar hinter Schicksalsschläge wie Tod und Erkrankung eines Familienmitglieds oder Freundes geführt.



Die größten sozialen Sehnsüchte der befragten Jugendlichen drehen sich um "mehr Respekt im Umgang mit anderen", der "Gleichberechtigung von Frauen und Männer" und um "mehr Wert auf die Familie" zu legen.



Die eingangs erwähnte Musik-Affinität, die alle anderen Interessen der Zielgruppe laut Jugend Trend-Monitor 2013 überragt, drückt sich in einem durchschnittlich zweistündigen täglichen Musik-Konsum aus, der zu 46,1 Prozent via Radio und zu jeweils 29 Prozent via Smartphone, Handy, Computer oder Laptop erfolgt. Gekauft wird die Musik von 75,2 Prozent digital und von 38,1 Prozent als physischer Tonträger und CD. Illegaler Musik-Bezug wird von 75,1 Prozent als Kavaliersdelikt und nicht als Diebstahl und Straftat beurteilt und kann als gering ausgeprägtes Unrechtsbewußtsein interpretiert werden.



Musik wird von 77,3 Prozent akustisch konsumiert, wird also nur gehört. 14 Prozent schauen täglich Musik-Videos und von diesen wiederum 92,9 Prozent via YouTube.